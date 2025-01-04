THY Avrupa Ligi'nde Monaco, liderliğini sürdürdü

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde Fransa'yı temsil eden Monaco liderliğini sürdürdü.

Lig formatında oynanan normal sezonda 18 takım, 19. hafta maçlarına perşembe ve cuma günü çıktı.

Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes bu hafta birbirine rakip oldu. Türk derbisini Fenerbahçe Beko, Marko Guduric'in etkili oyunuyla 84-76 kazandı ve 3 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı. Bir maçı eksik sarı-lacivertliler, 11 galibiyetle 5. sırada haftayı tamamladı.

Anadolu Efes ise üst üste ikinci kez yenilerek 10 galibiyette kaldı ve haftayı 10. sırada bitirdi.