THY Avrupa Ligi'nde son haftaya büyük heyecanla girilecek

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 33. haftası sonunda Fenerbahçe Beko, liderliği Yunan ekibi Olympiakos'a kaptırırken Anadolu Efes ise doğrudan play-off'a kalmak için büyük bir avantaj yakaladı.

Ligde 33. hafta maçları çarşamba, perşembe ve cuma günleri oynandı. Haftaya lider giren Fenerbahçe Beko, İspanya ekibi Barcelona'ya 83-75 yenildi ve sezonun 11. yenilgisini aldı.

Ligde ilk 4'ü garantileyerek play-off'ta saha ve seyirci avantajını elde eden sarı-lacivertliler, son hafta maçında Almanya'da Bayern Münih'e konuk olacak.

Başantrenörlüğe Luca Banchi'nin gelmesiyle büyük bir çıkışa geçen Anadolu Efes, üst üste 7. galibiyetini elde etti.

Aynı galibiyet sayısındaki Sırp ekibi Kızılyıldız'a kritik maçta konuk olan Anadolu Efes, normal süresi 88-88 biten maçta rakibini 97-96 yendi.

Bu sonuçla 19. galibiyetini elde eden Anadolu Efes, son haftaya 5. sırada girdi. İlk 6'nın doğrudan play-off'a kalacağı normal sezonun son haftasında Anadolu Efes, iddiası bulunmayan Litvanya ekibi Zalgiris'i İstanbul'da konuk edecek.