THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisine doğru

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın karşı karşıya gelecek Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun başantrenör ve oyuncuları, derbiyle ilgili açıklamada bulundu.

Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic, kulüp sitesinde yer alan açıklamasında, maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Takımımız için heyecanlı bir dönemdeyiz çünkü bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk iç saha maçımızda yeni salonumuzda sahaya çıkıyoruz. Dolayısıyla bizim için çok heyecan verici. Elbette çok zorlu ve çok iyi yönetilen bir rakibe karşı oynayacağız. Maçı kazanmak için savunma ve hücumda yapmamız gereken her şeyi mümkün olan en yüksek seviyede yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius de kulüp sitesindeki açıklamasında, zor bir deplasman maçına çıkacaklarını dile getirdi.

Anadolu Efes'in sezona iyi başladığını aktaradan Jasikevicius, "Çok zor bir deplasman karşılaşması olacak. Anadolu Efes sezona harika başladı ve bu ligde deplasmandaki her maç zorludur. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda onlara karşı neleri iyi yapamadığımızı anlamalı ve bunları düzeltmeye çalışmalıyız. Ayrıca maç içerisinde zorlu anlar yaşayabileceğimizin ve bu durumlarda takım olarak hareket etmemiz gerektiğinin bilincinde olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaşacak.