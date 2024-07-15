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THY Avrupa Ligi'nde yeni sezon fikstürü belli oldu

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde yeni sezon fikstürü belli oldu.

Spor
  • 15.07.2024 14:53
  • Giriş: 15.07.2024 14:53
  • Güncelleme: 15.07.2024 15:00
Kaynak: AA
THY Avrupa Ligi'nde yeni sezon fikstürü belli oldu
Fotoğraf: DepoPhotos

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun fikstürü açıklandı.

Türkiye'den Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun yer alacağı organizasyonda normal sezon, 3 Ekim'de başlayıp 11 Nisan 2025'te son bulacak.

Valencia'nın yerine 2023-24 Avrupa Kupası şampiyonu Paris Basket'in dahil olduğu ligde, geçen sezon başlayan play-in uygulaması devam edecek. Normal sezonu ilk 6 sırada tamamlayan ekiplerin doğrudan katılacağı play-off'larda mücadele edecek son iki takım ise 7, 8, 9 ve 10'uncu sıradaki ekipler arasındaki play-in turnuvasıyla belirlenecek.

Normal sezonun 7'ncisi ile 8'incisi arasındaki maçın galibi, 7'nci olarak play-off'lara yükselecek. Mağlup olan ekip ise 9 ile 10'uncu arasındaki mücadelenin galibiyle karşılaşacak. Bu eşleşmeyi kazanan takım da 8. sıradan play-off bileti alacak. Bu aşamada, normal sezonu üst sırada bitiren takım, eşleşmelerde ev sahibi avantajına sahip olacak.

Play-in turu, tek maç üzerinden 15-18 Nisan 2025 tarihlerinde oynanacak. Play-off aşaması ise 22 Nisan'da başlayacak. Turnuvanın Dörtlü Final aşaması ise 25 Mayıs 2025'te son bulacak.

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