THY Avrupa Ligi'nde zirvenin yeni sahibi Olympiakos

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Yunanistan ekibi Olympiakos liderliğe yükseldi.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 20. hafta maçlarıyla devam edildi.

Olympiakos, sahasında Almanya'nın Bayern Münih takımını 43 sayı farkla (112-69) mağlup etti. Yunanistan temsilcisinde Sasha Vezenkov, kaydettiği 45 sayıyla Avrupa Ligi'nde kariyer rekoru kırdı.

Bulgar basketbolcu, 52 verimlilik puanıyla kariyerindeki en iyi maça imza atarken, 2 sayılık atışlarda (10'da 10) ve 3 sayılık atışlarda (10'da 8) en yüksek istatistiği elde etti.

Avrupa Ligi'nde 5'i peş peşe olmak üzere 14. galibiyetini alan Olympiakos, zirvenin yeni sahibi oldu.