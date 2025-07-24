THY Basın Müşavirliği biriminin ismi "İletişim Başkanlığı" olarak değiştirildi

Türk Hava Yolları (THY) şirketin Basın Müşavirliği biriminin ismini "İletişim Başkanlığı" olarak değiştirdi.

THY'den yapılan açıklamada, İcra Komitesi'nin aldığı karar doğrultusunda "Basın Müşavirliği" biriminin isminin "İletişim Başkanlığı" olarak değiştirilmesine ve yeni bir birim olarak da "İnşaat ve Emlak Başkanlığının" kurulmasına karar verildiği duyuruldu.

Açıklamada, halihazırda Basın Müşaviri olan Yahya Üstün'ün "İletişim Başkanı" olarak görevine devam edeceği belirtildi.