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THY, Beyrut seferlerine yeniden başladı

THY, İsrail ile Lübnan arasındaki ateş kararının ardından bir süre önce durdurduğu Beyrut uçuşlarına yeniden başladı.

Güncel
  • 03.12.2024 14:32
  • Giriş: 03.12.2024 14:32
  • Güncelleme: 03.12.2024 14:38
Kaynak: İHA
THY, Beyrut seferlerine yeniden başladı
Fotoğraf: AA

Türk Hava Yolları (THY) Beyrut uçuşlarına yeniden başladı.

İsrail ile Lübnan arasında ateşkesin sağlanmasının ardından havayolu şirketi, Beyrut uçuşlarına yeniden başlama kararı aldı.

Alınan karar doğrultusunda ilk sefer bugün yapıldı.

İlk seferi gerçekleştiren uçağın Beyrut Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde indiği öğrenildi.

THY, İsrail’in hava saldırıları düzenlediği Lübnan’da yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle Eylül ayında seferlerini durdurma kararı almıştı.

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