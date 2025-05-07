THY, bugün yapılacak Lahor ve İslamabad seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), bugün yapılacak Lahor ve İslamabad seferlerini iptal etti.

Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan gerilim nedeniyle THY, yolcularına bir bilgilendirme yaptı. Pakistan seferleriyle ilgili olarak yapılan bildirimde, bugün yapılması planlanan seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, iptal olan seferler nedeniyle yolculara ilave haklar tanındığı ifade edildi.

Bildirimde şunlara yer verildi:

"Karaçi, Islamabad, Lahor uçuşu olan yolcularımıza ilave haklar tanınmıştır. 7 Mayıs 2025 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 7 Mayıs 2025 – 9 Mayıs 2025 (Dahil) arasındaki Karaçi, Islamabad, Lahor seferlerine kayıtlı tüm yolcularımızın, 21 Mayıs 2025 (Dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla: Rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Temmuz 2025 (Dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir."