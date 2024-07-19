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THY'de biletleme ve rezervasyon sorunu

THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksama meydana geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sorunun giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Güncel
  • 19.07.2024 09:53
  • Giriş: 19.07.2024 09:53
  • Güncelleme: 19.07.2024 09:59
Kaynak: Haber Merkezi
THY'de biletleme ve rezervasyon sorunu
Fotoğraf: Depophotos

Türk Hava Yolları (THY), bilgi sistemlerindeki arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon sistemlerinde meydana gelen sorunun giderilmesi için çalışma yapıldığını bildirdi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını belirtti.

Üstün, "Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. En kısa sürede sizlere bilgi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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