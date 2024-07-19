THY'de biletleme ve rezervasyon sorunu
THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksama meydana geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sorunun giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
Türk Hava Yolları (THY), bilgi sistemlerindeki arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon sistemlerinde meydana gelen sorunun giderilmesi için çalışma yapıldığını bildirdi.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını belirtti.
Üstün, "Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. En kısa sürede sizlere bilgi vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Değerli yolcularımız,— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) July 19, 2024
Bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır.Söz konusu aksaklık için özür dileriz.En kısa sürede…