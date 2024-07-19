THY'de biletleme ve rezervasyon sorunu

THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksama meydana geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sorunun giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Güncel 19.07.2024 09:53 Giriş: 19.07.2024 09:53

Güncelleme: 19.07.2024 09:59 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+

Fotoğraf: Depophotos