THY'de biletleme ve rezervasyon sorunu: 84 sefer iptal edildi

THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksama meydana geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sorunun giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini, operasyonların kademeli olarak normale döndüğünü bildirdi. THY, iletişim kesintisi sürecinde iptal edilen 84 sefer nedeniyle yolculara ilave haklar tanıyacak.

Türk Hava Yolları (THY), bilgi sistemlerindeki arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon sistemlerinde meydana gelen sorunun giderilmesi için çalışma yapıldığını bildirdi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını belirtti.

Üstün, "Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. En kısa sürede sizlere bilgi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Değerli yolcularımız,

Bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır.Söz konusu aksaklık için özür dileriz.En kısa sürede… — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) July 19, 2024

"OPERASYONLAR KADEMELİ OLARAK NORMALE DÖNÜYOR"

Üstün, yaptığı ikinci açıklamada da Kısmi olarak etkilenen operasyonların kademeli olarak normal seyrine döndüğünü kaydetti.

Değerli yolcularımız,

Dünyada havacılık da dahil farklı sektörden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edilmiştir. Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli… — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) July 19, 2024

"84 SEFER İPTAL EDİLDİ, YOLCULARA İLAVE HAKLAR TANINACAK"

Öte yandan uçuşlarda aksama yaşanmaması adına 84 seferini iptal eden THY, küresel iletişim kesintisi sürecinde iptal edilen seferler nedeniyle yolculara ilave bazı haklar tanındığını bildirdi.

THY Basın Müşavirliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, bazı seferlerin iptal edildiği anımsatıldı. Açıklamada, "Uçuşunuzun durumunu mobil uygulamamızda yer alan 'Uçuş durumu' sekmesinden görüntüleyebilirsiniz. Seferi iptal olmayan yolcularımız için de yaşanılan aksaklık nedeniyle ek haklar tanımlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Sistemsel aksaklık giderildikten sonra belirtilen şartları sağlayan yolcuların satış kanallarından işlem yapabileceğine dikkatin çekildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"19 Temmuz 2024 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 19 Temmuz 2024 tarihindeki seferlerimize kayıtlı tüm Türk Hava Yolları yolcularımızın, 25 Temmuz 2024 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla ilave haklar tanımlanmıştır. Rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Uçuş saati geçmiş olmasına rağmen henüz işlem yaptırmayan ve uçuşlarına katılamayan yolcularımız hak kaybı yaşamayacaklardır. Hiç kullanılmamış biletler için kesintisiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi kesintisiz yapılacaktır. İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları tarafından icra edilen seferlerde kayıtlı grup ve münferit yolcular için geçerli olacaktır. Güncel gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."