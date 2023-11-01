THY'den açıklama: Biletleme ve rezervasyonlarda aksamalar yaşanıyor

Türk Hava Yolları (THY), network alt yapısında sorun nedeniyle biletlere ve rezervasyon işlemlerinde aksaklıklar yaşandığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır.Söz konusu aksaklık için özür dileriz. 30 dk sonra sizlere durum hakkında bilgi vereceğiz" dedi.