THY'den Arnavutluk'a uçak hibe edileceği iddialarına ilişkin açıklama

THY, Arnavutluk Cumhuriyeti'ne uçak hibe edileceğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve söz konusu uçağın şirket mülkiyetinde hiç bulunmadığını açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY), filosunda bulunan bir uçağın Arnavutluk Cumhuriyeti’ne hibe edileceğine yönelik basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, söz konusu uçağın THY mülkiyetine hiçbir zaman girmediği, yalnızca operasyonel ihtiyaçlar kapsamında hizmet verildiği belirtildi.

Açıklamada, THY'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Kurumsal Yönetim İlkelerine azami uyum sağladığı vurgulanarak, maddi duran varlıklara ilişkin işlemlerin yatırımcılarla şeffaf biçimde paylaşıldığı ifade edildi.

Şirket, kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

THY'nin açıklamasının tamamın şu ifadelere yer verildi:

"Muhtelif basın-yayın organlarında yer alan Ortaklığımızın filosunda bulunan bir uçağı Arnavutluk Cumhuriyeti'ne hibe etme kararı aldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Mevzubahis uçak Ortaklığımız mülkiyetine hiçbir zaman girmemiş olup, yalnızca operasyonel ihtiyaçlar kapsamında hizmet verilmiştir.

Ortaklığımız Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki mevzuatlar kapsamında Kurumsal Yönetim İlkelerine azami uyumu göstermekle birlikte maddi duran varlık işlemlerini şeffaf bir şekilde yatırımcılarımızla paylaşmaktadır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."