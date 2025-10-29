Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

THY'den "bayram" kampanyası: İndirimli biletler satışa sunuldu

THY'den Cumhuriyet Bayramı'na özel indirimli bilet kampanyası başlattı. Bugün ve yarın alınacak indirimli biletler ile 1 Aralık 2025-5 Ocak 2026 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda, 1029 liradan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.

Güncel
  • 29.10.2025 10:49
  • Giriş: 29.10.2025 10:49
  • Güncelleme: 29.10.2025 10:51
Kaynak: AA
THY'den "bayram" kampanyası: İndirimli biletler satışa sunuldu
Fotoğraf: Depophotos

Türk Hava Yolları (THY), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel 1029 liradan başlayan yurt içi indirimli biletleri satışa sundu.

THY'den yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın alınacak indirimli biletler ile 1 Aralık 2025-5 Ocak 2026 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda, 1029 liradan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.

İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı yurt içi tek yön uçuşlarda geçerli olan kampanyada, 90 bin koltuk satışa sunulurken, detaylı bilgiye THY'nin internet sitesinden erişilebiliyor.

AJetten indirimli bilet kampanyası
BirGün'e Abone Ol