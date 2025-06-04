THY'den bayram tatili açıklaması: Ek sefer düzenlenecek

Türk Hava Yolları (THY), Kurban Bayramı tatili için mevcut uçuşlara ek olarak 378 sefer planladığını duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından ek seferlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Hava Yolları olarak, 10 Haziran tarihine kadar Kurban Bayramı tatilinin oluşturduğu ilave talepleri karşılamak için 378 ilave sefer planlanmıştır. Bayrak taşıyıcı olarak tüm yolcularımıza iyi uçuşlar diliyoruz.."