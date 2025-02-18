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THY'den beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri

Türk Hava Yolları (THY), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Güncel
  • 18.02.2025 22:24
  • Giriş: 18.02.2025 22:24
  • Güncelleme: 18.02.2025 22:27
Kaynak: AA
THY'den beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri
AA

THY'den beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri yapıldı.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Değerli yolcularımız, İstanbul'da beklenen şiddetli hava koşulları nedeniyle 19 Şubat 2025'te İstanbul Havalimanı'ndan kalkan ve İstanbul Havalimanı'na varan bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuzun durumunu kontrol etmek ve iade veya yeniden rezervasyon seçenekleriniz hakkında bilgi edinmek için internet sitemiz üzerinden uçuş numaranızı veya rotanızı girerek uçuş durumunuzu takip ediniz."

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