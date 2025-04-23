THY'den deprem açıklaması: Yurt içi biletlerde tavan fiyat belirlendi

Türk Hava Yolları, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bilet fiyatlarında güncelleme yaptı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, deprem nedeniyle ihtiyaç duyulan noktalara ilave seferlerin gerçekleştirileceği ifade edildi.

Üstün, bilet fiyatlarında güncelleme yapıldığını belirterek "Yurt içinde tavan fiyatımızı 1750 TL olarak belirlediğimizi ve değişikliğin sistemlere kısa sürede yansıyacağını değerli kamuoyumuzun dikkatine sunarız" dedi.

Bugün İstanbul merkezli hissedilen depremler nedeniyle öncelikle İstanbul’lu hemşehrilerimize ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.



Mevcut koşullarda ihtiyaç duyulan noktalara ilâve seferler gerçekleştirecek olup, yurtiçinde tavan fiyatımızı 1750TL olarak…