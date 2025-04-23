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THY'den deprem açıklaması: Yurt içi biletlerde tavan fiyat belirlendi

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul'da yaşanan depremlerin ardından yurt içi tavan bilet fiyatının 1750 TL olarak belirlediklerini ve ihtiyaç halinde ek seferlerin gerçekleştirileceğini açıkladı.

Güncel
  • 23.04.2025 16:41
  • Giriş: 23.04.2025 16:41
  • Güncelleme: 23.04.2025 16:42
THY'den deprem açıklaması: Yurt içi biletlerde tavan fiyat belirlendi
Fotoğraf: AA

Türk Hava Yolları, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bilet fiyatlarında güncelleme yaptı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, deprem nedeniyle ihtiyaç duyulan noktalara ilave seferlerin gerçekleştirileceği ifade edildi.

Üstün, bilet fiyatlarında güncelleme yapıldığını belirterek "Yurt içinde tavan fiyatımızı 1750 TL olarak belirlediğimizi ve değişikliğin sistemlere kısa sürede yansıyacağını değerli kamuoyumuzun dikkatine sunarız" dedi.

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