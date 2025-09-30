Giriş / Abone Ol
THY'den Ermenistan ve Romanya'ya yeni sefer açıklaması

THY'nin KAP'a yaptığı bildirime göre, "imkânlar ve pazar koşullarına bağlı olarak" Romanya'nın Temeşvar şehrine ve Ermenistan'ın başkenti Erivan'a sefer başlatma kararı aldı.

Güncel
  • 30.09.2025 17:05
  • Giriş: 30.09.2025 17:05
  • Güncelleme: 30.09.2025 17:10
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

Türk Hava Yolları (THY) Ermenistan ve Romanya'ya sefer başlatma kararı aldı.

THY, seferlere ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirim yaptı.

Yapılan bildirime göre, "imkânlar ve pazar koşullarına bağlı olarak" Romanya'nın Temeşvar şehrine ve Ermenistan'ın başkenti Erivan'a sefer başlatma kararı alındı.

KAP'a yapılan bildirimde şunlara yer verildi:

"Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Romanya'nın Temeşvar şehrine ve Ermenistan'ın başkenti Erivan'a tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir."

