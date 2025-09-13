THY'den EuroBasket finali için ek sefer

Türk Hava Yolları (THY), A Milli Basketbol Takımı'nın yarın Almanya ile oynayacağı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) final maçı için Letonya'nın başkenti Riga'ya ek sefer düzenledi.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Şimdi sıra Avrupa'nın zirvesine uçmaya geldi. A millilerimiz ile final heyecanını yerinde yaşamak isteyen vatandaşlarımız için Riga'ya ek sefer düzenledik. Uçuş detayları: TK6907-14 Eylül-08.15. Kupayı alıp dönmek için hazırız" ifadesini kullandı.

Yarı finalde dün Yunanistan'ı mağlup ederek 24 yıl sonra EuroBasket'te finale yükselen Türkiye, finalde yarın Almanya ile Riga'da TSİ 21.00'de karşı karşıya gelecek.