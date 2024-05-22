THY'den "İBB'ye uçak kiralama" açıklaması

THY Basın Müşaviri Üstün, İBB'nin gazetecilerle İtalya'ya düzenlediği gezinin uçak kiralama yöntemiyle yapıldığını açıklayarak "Tarifeli bir uçuşumuzun özel bir heyete tahsis edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin gazetecilerle düzenlediği İtalya gezisinin uçak kiralama yöntemiyle yapıldığını açıkladı.

Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve heyetinin Roma uçuşları için tarifeli bir seferimizin tahsis edildiği yönündeki ifadelere açıklık kazandırmak isteriz. Sayın Başkan ve heyetinin Roma seyahati, tarifeli bir uçuşumuzla gerçekleşmemiş olup, Türk Hava Yollarına gelen talep üzerine Boeing-737 uçağımız kiralama yöntemiyle tahsis edilmiştir. Tarifeli bir uçuşumuzun özel bir heyete tahsis edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.