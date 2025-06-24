THY'den indirimli bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarda 949 liradan başlayan fiyatlarla avantajlı biletleri satışa sundu.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yolcular, yurt içi uçuşları için tek yön 949 liradan başlayan fiyatlarla bugün ve yarın alabilecekleri biletlerle, 1 Ekim-30 Kasım'da seyahat edebilecek.

Yolcular, THY Çağrı Merkezi, internet sitesi ve mobil uygulamada geçerli kampanyayla ilgili bilgilere şirketin internet sitesinden ulaşabilecek.