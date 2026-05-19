Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

THY'den indirimli bilet kampanyası

THY, 19 Mayıs'a özel yurt içi bilet kampanyası başlattı. Buna göre yolcular bugün ve yarın satın alacakları biletlerle 14 Eylül-25 Ekim tarihlerindeki yurt içi uçuşlarda 1449 liradan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

Güncel
  • 19.05.2026 11:05
  • Giriş: 19.05.2026 11:05
  • Güncelleme: 19.05.2026 11:13
Kaynak: AA
THY'den indirimli bilet kampanyası
Fotoğraf: AA

Türk Hava Yolları (THY) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel yurt içi uçuşlarda 1449 liradan başlayan biletleri satışa sundu.

THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, yolcular bugün ve yarın satın alacakları biletlerle 14 Eylül-25 Ekim tarihlerindeki yurt içi uçuşlarda 1449 liradan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

Kampanya kapsamında 70 bin 400 koltukla sınırlı biletler, THY'nin çağrı merkezi, internet sitesi ve mobil uygulamasından satın alınabilecek.

BirGün'e Abone Ol