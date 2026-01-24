Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

THY'den iptal edilen seferlere dair açıklama

Türk Hava Yolları, Kuzey Amerika’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 25–26 Ocak tarihli bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Güncel
  • 24.01.2026 17:24
  • Giriş: 24.01.2026 17:24
  • Güncelleme: 24.01.2026 17:26
Kaynak: DHA
THY'den iptal edilen seferlere dair açıklama

Türk Hava Yolları (THY), Kuzey Amerika’da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş planlamasında değişikliğe gitti.

Şirketten yapılan açıklamada, 25 ve 26 Ocak tarihlerinde New York, Newark, Boston ve Washington’a yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiği bildirildi.

THY, yolcuların güncel uçuş bilgilerini şirketin resmî internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden takip etmelerini önerdi.

BirGün'e Abone Ol