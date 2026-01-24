THY'den iptal edilen seferlere dair açıklama

Türk Hava Yolları (THY), Kuzey Amerika’da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş planlamasında değişikliğe gitti.

Şirketten yapılan açıklamada, 25 ve 26 Ocak tarihlerinde New York, Newark, Boston ve Washington’a yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiği bildirildi.

THY, yolcuların güncel uçuş bilgilerini şirketin resmî internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden takip etmelerini önerdi.