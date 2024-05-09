THY'den Jose Mourinho'lu reklam filmi

THY, sponsor olduğu Şampiyonlar Ligi'nin 2024 Londra Finali ile ilgili dünyaca ünlü teknik direktör José Mourinho'nun rol aldığı reklam filmini yayınladı.

Türk Hava Yolları (THY), resmi sponsor olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bu yıl Londra'da Wembley'de oynanacak finali için Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör José Mourinho'nun rol aldığı reklam filmini yayınladı.

Yayınlanan reklam filminde THY'nin uçak içi hizmetlerini deneyimleyen Portekizli teknik direktör, Wembley'de oynanacak finali için Londra'ya gidiyor.

José Mourinho'nun rol aldığı reklam filmiyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Türk Hava Yolları olarak, UEFA Şampiyonlar Ligi gibi prestijli bir etkinliğin resmi sponsoru olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu kapsamda José Mourinho ile gerçekleştirmiş olduğumuz bu işbirliği, markamızın küresel arenadaki gücünü ve spora olan bağlılığını pekiştiriyor” dedi.