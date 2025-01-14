THY'den Libya kentine 10 yıl sonra ilk uçuş

Türk Hava Yolları (THY), Libya'nın en büyük ikinci şehri olan Bingazi seferlerini yeniden başlattı.

İstanbul Havalimanı'ndan saat 08.10'da kalkan TK0641 sefer sayılı Boeing 737 tipi yolcu uçağıyla Bingazi'ye ilk uçuş 10 yıl aradan sonra gerçekleşti.

Uçak, saat 09.45'te Bingazi'deki Benina Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Böylelikle THY'nin Afrika'daki destinasyon sayısı 64 oldu.

Türk Hava Yolları, Boeing 737 tipi yolcu uçaklarıyla Bingazi uçuşlarını Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün gerçekleştirecek.

10 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk sefer için Bingazi'de bulunan Benina Uluslararası Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Törene, Türkiye Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Bingazi Belediye Başkanı Sagar Bucevari ve her iki ülkeden yetkililer katıldı.

Tören, pasta ve kurdele kesiminin ardından temsilcilerin aile fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

"TURİZM VE TİCARET KABİLİYETİNİN GELİŞECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

10 yıl aradan sonra düzenlenen ilk sefere ilişkin Benina Uluslararası Havalimanı'nda konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi havayolu olarak heyecanlı olduklarını dile getirdi. Ekşi, "Tarihi bağlarımız bulunan Bingazi’ye yeniden sefer başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bölgede artış gösteren güçlü yatırımlar sayesinde kıtadaki turizm ve ticaret kabiliyetinin daha da gelişeceğini öngörüyoruz. Gelişen pazar şartları ve artan talepler çerçevesinde Afrika’nın dünyaya açılan kapılarını çeşitlendirmeyi sürdüreceğiz.’’ diye konuştu.