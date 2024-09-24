THY'den 'Pakistan Havayolları satın alınacak' iddiasına ilişkin açıklama

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Pakistan Havayolları'nın satın alınacağına dair iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ortaklığımızın Pakistan Uluslararası Havayolu'nu almak için görüşmelerde bulunduğuna yönelik olarak muhtelif yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Yahya Üstün, "Ortaklığımızın bu yönde bir girişimi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.