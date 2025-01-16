THY'den Suriye'ye seyahat edeceklere bilgilendirme

Türk Hava Yolları, Suriye'de yeni yönetimin kararları doğrultusunda İsrail ve İran vatandaşlarının ülkeye giremeyeceğini açıkladı.

Şam’a 23 Ocak Perşembe günü ilk seferini düzenleyecek olan Türk Hava Yolları (THY) resmi internet sitesinden yolcularına özel seyahat bilgilendirmesi yayınladı.

THY'nin açıklamasında Suriye’ye seyahat edecek yolcular için yeni yönetim tarafından alınan kararlara yer verildi.

Karara göre, İsrail ve Iran vatandaşları hariç tüm ülke vatandaşları ülkeye giriş yapabilecek.

Suriye vatandaşlarının Suriye asıllı olduğunu gösteren bir belge ibrazı gerekecek.

Lübnan vatandaşları ise anne veya babalarının Suriye vatandaşı olması halinde veya başka bir ülkede oturum hakkı ya da vizesi olması halinde ülkeye giriş yapabilecek.

Basın mensupları ise Suriye'ye girişlerde özel izne tabi olacak.