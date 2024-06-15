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THY'den uçakta pilav yiyen 'Baruthane Pilavcısı'na 1 yıl men cezası

THY, uçakta pilav yediği görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Baruthane Pilavcısı’nın sahibi Nedim Şahin'i 1 yıl boyunca uçuşlarından men etti.

Güncel
  • 15.06.2024 17:46
  • Giriş: 15.06.2024 17:46
  • Güncelleme: 15.06.2024 17:52
Kaynak: DHA
THY'den uçakta pilav yiyen 'Baruthane Pilavcısı'na 1 yıl men cezası
Fotoğraf: DHA

Türk Hava Yolları (THY), uçuş sırasında kendi markasina ait pilavı yediği görüntüleri sosyal medyada paylaşan Nedim Şahin, 1 yıl boyunca uçuşlarından men etti.

'Baruthane Pilavcısı' hesabıyla sosyal medyada paylaşımlar yapan Nedim Şahin, THY uçağında ikram yerine kendi pilavını yediği anları paylaştı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından havayolu şirketi harekete geçti. Şahin THY'nin marka değerini zedelediği gerekçesiyle kara listeye alındı.

Nedim Şahin, 1 sene boyunca THY'den bilet satın alamayacak.Görüntülerde THY uçağına binen Şahin'in ikramlar yerine pilav yediği anlar görülüyor.

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