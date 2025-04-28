THY'den Van seferleri için düzenleme kararı
Van Ferit Melen Havalimanı'ndaki tadilat çalışmaları nedeniyle, THY bu havalimanına 1 Mayıs-5 Eylül arasında yapılacak seferlerde düzenlemeye gitti.
Kaynak: AA
Türk Hava Yolları (THY), Van Ferit Melen Havalimanı'ndaki tadilat çalışmaları nedeniyle bu kente gerçekleştirilecek seferlerde bazı düzenlemeler yapılacağını duyurdu.
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, havalimanına 1 Mayıs-5 Eylül arasında planlanan uçuşların sınırlı tarifeyle gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, 5 Eylül-5 Aralık arasında ise havalimanı geçici olarak kapalı olacağı için Muş ve Ağrı havalimanlarına ek seferler planlandığı kaydedildi.