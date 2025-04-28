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THY'den Van seferleri için düzenleme kararı

Van Ferit Melen Havalimanı'ndaki tadilat çalışmaları nedeniyle, THY bu havalimanına 1 Mayıs-5 Eylül arasında yapılacak seferlerde düzenlemeye gitti.

Güncel
  • 28.04.2025 14:59
  • Giriş: 28.04.2025 14:59
  • Güncelleme: 28.04.2025 15:02
Kaynak: AA
THY'den Van seferleri için düzenleme kararı
Fotoğraf: DHMİ

Türk Hava Yolları (THY), Van Ferit Melen Havalimanı'ndaki tadilat çalışmaları nedeniyle bu kente gerçekleştirilecek seferlerde bazı düzenlemeler yapılacağını duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, havalimanına 1 Mayıs-5 Eylül arasında planlanan uçuşların sınırlı tarifeyle gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, 5 Eylül-5 Aralık arasında ise havalimanı geçici olarak kapalı olacağı için Muş ve Ağrı havalimanlarına ek seferler planlandığı kaydedildi.

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