THY'den Van seferleri için düzenleme kararı

Türk Hava Yolları (THY), Van Ferit Melen Havalimanı'ndaki tadilat çalışmaları nedeniyle bu kente gerçekleştirilecek seferlerde bazı düzenlemeler yapılacağını duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, havalimanına 1 Mayıs-5 Eylül arasında planlanan uçuşların sınırlı tarifeyle gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, 5 Eylül-5 Aralık arasında ise havalimanı geçici olarak kapalı olacağı için Muş ve Ağrı havalimanlarına ek seferler planlandığı kaydedildi.