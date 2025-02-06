THY EUROLEAGUE 26. HAFTA: Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe Beko ile Real Madrid THY Avrupa Ligi’nin 26. haftasında karşı karşıya geliyor. Maç pek çok sporsever için ilgiyle bekleniyor. Fenerbahçe Beko Euroleague'de çıktığı 24 maçta 16 galibiyet, 8 mağlubiyetle ligde 2. sırada yer alıyor. Peki Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar haberimizde!

FENERBAHÇE BEKO-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı THY Avrupa Ligi’nde ilan edilen fikstür tarihi bu akşam 20:30'da oynanacak. Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı Ülker Spor Etkinlik Stadyumu'nda gerçekleşecek.

FENERBAHÇE BEKO-REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı S Sport Plus ve S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

THY EUROLEAGUE PUAN DURUMU

6 Şubat 2025 itibariyle THY Euroleague puan durumunda 10. sırada Real Madrid yer alıyor. Ligde yarışan temsilcilerimizden Fenerbahçe ikinci, Anadolu Efes ise 12. sırada yarışıyor.

Real Madrid, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 25 maçta 13 galibiyet elde etti. Rakibimiz son olarak 4 Şubat Salı günü konuk olduğu Anadolu Efes’e 79-73 mağlup oldu. Real’de Mario Hezonja 18, Bruno Fernando ve Hugo Gonzalez 11’er sayı üretti.