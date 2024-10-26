THY Euroleague'de 5. hafta sonuçları ve puan durumu

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" basketbol organizasyonu THY Euroleague'de 5. hafta maçları tamamlanırken, İspanya temsilcisi Barcelona liderliğe yükseldi.

Lig usulünde oynanan normal sezonda 18 takım çarşamba, perşembe ve cuma günleri parkeye çıktı.

Anadolu Efes, zorlu İtalya deplasmanından galibiyetle döndü. Lacivert-beyazlılar, EA7 Emporio Armani Milan'ı etkili hücum performansıyla 96-84 yenerek üst üste 2, toplamda ise 3. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko ise sahasında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos'u konuk etti. Rakibi karşısında son çeyrekte öne geçmesine rağmen maçı 81-76 kaybeden Fenerbahçe Beko, 2 yenilgisini yaşadı.

LİDERLİĞE BARCELONA YÜKSELDİ

Euroleague'de liderlik koltuğuna İspanya temsilcisi Barcelona oturdu.

Barcelona, sahasında Fransa ekibi LDLC ASVEL'i 90-83 yenerek üst üste ve toplamda 4. galibiyetini alarak liderliğe yükseldi.

Ligde Virtus Sagafredo Bologna'nın deplasmanda Partizan'ı 70-69 yenmesiyle THY Avrupa Ligi'nde galibiyet almayan takım kalmadı.

HAFTANIN SÜRPRİZİ PARİS BASKETBOL'DAN

Haftanın sürprizine Fransa derbisinde Paris Basketbol imza attı. Ligin yeni takımlarından Paris Basketbol, en pahalı kadrolardan birine sahip Monaco'yu deplasmanda 87-80 mağlup etti.

Daha önce son şampiyon Panathinaikos'u da yenerek dikkatleri üzerine çeken Paris Basketbol, ilk dış saha galibiyetini Monaco'da elde etti.

AVRUPA'DAKİ TÜRK OYUNCULARIN PERFORMANSI

Avrupa'da forma giyen Türk basketbolculardan Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven, haftayı galibiyetle tamamladı.

Panathinaikos'un deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 81-76 yendiği maçta 15 dakika 41 saniye sahada kalan Ömer Faruk Yurtseven etkili bir oyun ortaya koydu. Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye ilk kez rakip olan Ömer Faruk, maçı 12 sayı, 6 ribaund, 1 asistle tamamladı ve galibiyette önemli rol oynadı. Cedi Osman ise 20 dakika 6 saniye süre alırken 4 sayı kaydetti.

Monaco'da ise Furkan Korkmaz sakatlığı nedeniyle bu hafta da forma giyemedi.

HAFTANIN MVP'Sİ TJ SHORTS

THY Avrupa Ligi'nde haftanın En Değerli Oyuncusu (MVP) Paris Basketbol'un ABD asıllı Makedon oyun kurucusu TJ Shorts oldu.

Organizasyonda ilk sezonunu geçiren 27 yaşındaki oyuncu, takımının Monaco'yu deplasmanda 87-80 yendiği maçta 28 sayı, 10 asistle "double-double" yaptı. Ayrıca 4 ribaund alan TJ Shorts, 38 verimlilik puanıyla haftanın en değerli ismi olmayı başardı.

SONUÇLAR VE PUAN DURUMU

THY Avrupa Ligi'nde 5. haftanın sonuçları ve puan durumu şöyle:

Partizan-Virtus Sagafredo Bologna: 69-70 Zalgris-Maccabi Playtika: 78-63 Monaco-Paris Basketbol: 80-87 Baskonia-Alba Berlin: 80-57 EA7 Emporio Armani Milan-Anadolu Efes: 84-96 Real Madrid-Kızılyıldız: 95-72 Fenerbahçe Beko-Panathinaikos AKTOR: 76-81 Barcelona-LDLC ASVEL: 90-83 Bayern Münih-Olympiakos: 84-80

Puan durumu:

Takım O G M A Y Av. P 1- Barcelona 5 4 1 415 385 30 9 2- Zalgiris 5 4 1 376 354 22 9 3- Real Madrid 5 3 2 439 417 22 8 4- Panathinaikos AKTOR 5 3 2 428 406 22 8 5- Baskonia 5 3 2 384 365 19 8 6- Anadolu Efes 5 3 2 432 416 16 8 7- Monaco 5 3 2 430 417 13 8 8- Kızılyıldız 5 3 2 390 384 7 8 9- Fenerbahçe Beko 5 3 2 376 377 -1 8 10- Bayern Münih 5 3 2 447 456 -9 8 11- Olympiakos 5 2 3 403 393 10 7 12- Partizan 5 2 3 414 408 6 7 13- Paris Basketbol 5 2 3 429 428 1 7 14- LDLC ASVEL 5 2 3 407 417 -10 7 15- Maccabi Playtika 5 2 3 403 427 -24 7 16- Virtus Sagafredo Bologna 5 1 4 375 404 -29 6 17- EA7 Emporio Armani Milan 5 1 4 393 437 -44 6 18 Alba Berlin 5 1 4 362 412 -50 6

ÇİFT MAÇ HAFTASI

THY Avrupa Ligi'nde gelecek hafta takımlar ikişer maça çıkacak.

Ligde 6. hafta maçları 29 ve 30 Ekim, 7. hafta maçları ise 31 Ekim ve 1 Kasım'da oynanacak.

Fenerbahçe Beko'nun ev sahibi olması gereken Maccabi Playtika maçı, Avrupa Ligi yönetiminin güvenlik tedbirlerini gerekçe göstermesi sebebiyle İstanbul'da yapılmayacak. Karşılaşma 29 Ekim Salı günü Litvanya'nın Zalgiris şehrinde oynanacak. Fenerbahçe Beko, üç gün sonra ise sahasında 7. hafta maçında Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ı konuk edecek.

Anadolu Efes ise 6. haftada 29 Ekim Salı günü İstanbul'da Barcelona'yı ağırlayacak. Lacivert-beyazlılar iki gün sonra ise Alba Berlin'le Almanya'da karşı karşıya gelecek.

THY Avrupa Ligi'nde 6. ve 7. haftanın maç programı şöyle:

6. Hafta:

29 Ekim Salı:

20.30 Anadolu Efes-Barcelona (Basketbol Gelişim Merkezi)

21.30 Alba Berlin-Paris Basketbol (Uber Arena)

21.30 Fenerbahçe Beko-Maccabi Playtika (Zalgirio Arena)

22.15 Olympiakos-Real Madrid (Barış ve Dostluk)

22.30 Baskonia-EA7 Emporio Armani Milan (Buesa Arena)

22.30 Virtus Sagafredo Bologna-Bayern Münih (Unipol Arena)

30 Ekim Çarşamba:

21.00 Zalgiris-Kızılyıldız (Zalgirio Arena)

22.15 Panathinaikos-LDLC ASVEL (OAKA Altion)

22.45 Partizan-Monaco (Belgrad Arena)

7. Hafta:

31 Ekim Perşembe:

22.00 Alba Berlin-Anadolu Efes (Uber Arena)

22.05 Maccabi Playtika-Real Madrid (Alexandar Nikolic)

22.15 Olympiakos-Barcelona (Barış ve Dostluk)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Virtus Sagafredo Bologna (Unipol Forum)

1 Kasım Cuma:

20.45 Fenerbahçe Beko-Partizan (Ülker)

21.00 Zalgiris-Monaco (Zalgirio Arena)

22.00 LDLC ASVEL-Bayern Münih (LDLC Arena)

22.00 Kızılyıldız-Panathinaikos AKTOR (Aleksandar Nikolic)

22.45 Paris Basketbol-Baskonia (Adidas Arena)