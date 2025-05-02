THY EuroLeague'de final four'a çıkan ikinci takım belli oldu

THY EuroLeague'de dün akşam deplasmanda Real Madrid'i 86-84 mağlup eden Olympiakos, Fenerbahçe Beko'nun ardından final four'a kalan ikinci takım oldu.

Seride 2-1 önde bulunan Olympiakos, son çeyrekte bi ara farkı 15 sayıya kadar çıkarsa da Real Madrid maçı son topa kadar taşımayı başardı. Son şutu Alberto Abalde'nin kaçırmasının ardından maç 86-84 sona erdi ve seriyi 3-1 kazanan Olympiakos, Fenerbahçe Beko'nun ardından Abu Dabi'de düzenlenecek final four'da mücadele etmeye hak kazanan ikinci takım oldu.

Çeyrek finaller bugün iki maçla devam edecek. TSİ 20.30'da başlayacak maçta Anadolu Efes, kendi sahasında seriyi eşitlemek için Panathinaikos ile karşılaşacak. Efes maçı kazanırsa eşleşme final maçına uzayacak. Aksi takdirde Panathinaikos geçen sene olduğu gibi final four'da Fenerbahçe'nin rakibi olacak.

21.45'te ise Barcelona ile Monaco karşı karşıya gelecek. Seride Monaco'nun 2-1 üstünlüğü bulunuyor.