THY EuroLeague'de final four heyecanı başlıyor: Fenerbahçe Beko final için parkeye çıkacak

THY EuroLeague'de final four heyecanı bugün başlıyor.

Abu Dabi'de düzenlenen dörtlü finalde yarı final maçları bu akşam oynanacak. Fenerbahçe Beko, TSİ 18.00'de Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertli ekip, geçen sene de yarı finalde Panathinaikos ile karşılaşmış ve mücadeleden yenilgiyle ayrılmıştı.

Toplamda 6'ncı kez final four'da mücadele edecek olan Fenerbahçe Beko, çeyrek finalde Paris Basket'i maç kaybetmeden elemişti. Panathinaikos ise Anadolu Efes'i 3-2 ile geçmişti.

Akşamın diğer maçında TSİ 21.00'de Olympiakos, Monaco ile karşı karşıya gelecek. Çeyrek finalde Olympiakos Real Madrid'i 3-1, Monaco ise Barcelona'yı 3-2 ile geçmişti.

İlk kez Avrupa dışında düzenlenen organizasyona 18.000 kapasiteli Etihad Arena ev sahipliği yapacak.

Bugün oynanacak yarı final maçlarını kazanan takımlar, pazar günü finalde karşı karşıya gelecek. Kaybeden taraflar ise 3'üncülük maçına çıkacak.

Turnuva tarihinde son şampiyon Panathinaikos'un 7, Olympiakos'un 3, Fenerbahçe'nin ise 1 şampiyonluğu bulunuyor. Monaco ise henüz kupa sevinci yaşayamadı.