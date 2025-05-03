THY EuroLeague'de iki play-off serisi 5'inci maça uzadı

THY EuroLeague'de play-off serileri dün oynanan maçlarla devam etti. Dünkü maçların ardından iki eşleşme beşinci maça uzadı.

Anadolu Efes, 2-1 geride olduğu seride kendi sahasında eski koçu Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos'u 85-82 yenerek seride durumu 2-2'ye getirdi.

Cedi Osman 22 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken bu performansı takımının galibiyetine yetmedi. Efes'te ise Elijah Bryant 19 sayı kaydetti.

ERGİN ATAMAN PARKEYİ TERK ETTİ

Öte yandan maçın sonlarında Ergin Ataman ile seyirciler arasında gerginlik yaşandı. Maçın bitimine 22 saniye kala çıkan gerginliğin ardından Anadolu Efes taraftarları "Mola alsana Ergin Ataman" şeklinde tezahürat yaptı. Ataman ise tribünden birkaç yeri işaret ettikten sonra soyunma odasına gitti.

Akşamın diğer maçında ise Barcelona kendi sahasında Monaco'yu 79-72 yendi. Bu sonuçla ilk iki maçı kaybeden Barcelona, kendi sahasındaki 2 maçı kazanarak seriyi 2-2'ye getirdi.

Barcelona'da Jabari Parker 22 sayı kaydederken Monaco'da Mike James 16 sayı buldu.

EuroLeague'de bu iki serideki 5'inci maçlar 6 Mayıs Salı günü oynanacak. Bu maçların ardından final four'a kalan bütün takımlar belli olacak.