THY EuroLeague'de play-off ikinci maçları tamamlandı
EuroLeague'de play-off ikinci maçları tamamlandı. Dün oynanan müsabakalarda Barcelona'yı yenen Monaco ve Real Madrid'i mağlup eden Olympiakos serilerinde 2-0'lık üstünlüğü elde ettiler.
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THY EuroLeague'de play-off serisinde ikinci maçlar tamamlandı.
Organizasyonda gecenin ilk müsabakasında Fransa temsilcisi Monaco, sahasında Barcelona'yı 92-79 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirdi.
Diğer mücadelede ise Yunanistan'ın Olympiakos takımı, konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid'i 77-71 yenerek seride 2-0 üstünlük yakaladı.
Fenerbahçe Beko'nun Paris Basketbol (Fransa) karşısında 2-0 önde olduğu, Anadolu Efes'in ise son şampiyon Panathinaikos AKTOR (Yunanistan) ile 1-1 berabere durumda bulunduğu serilerde üçüncü karşılaşmalar, 29-30 Nisan'da oynanacak.