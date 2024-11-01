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THY EUROLEAGUE: Fenerbahçe Beko-Partizan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

THY Avrupa Ligi’nde 7. haftada Fenerbahçe Beko-Partizan ile karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşıyor. Birçok insan müsabakanın hangi kanalda, saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Partizan maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak?

BirBilgi
  • 01.11.2024 13:09
  • Giriş: 01.11.2024 13:09
  • Güncelleme: 01.11.2024 13:15
THY EUROLEAGUE: Fenerbahçe Beko-Partizan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe Beko ile Partizan bu hafta THY Avrupa Ligi’nde karşı karşıya geliyor. Maç pek çok sporsever için ilgiyle bekleniyor. Peki Fenerbahçe Beko-Partizan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar haberimizde:

FENERBAHÇE BEKO-PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko-Partizan maçı THY Avrupa Ligi’nde ilan edilen fikstür tarihi bu akşam 20:45'te şeklinde. Fenerbahçe Beko-Partizan maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşecek.

FENERBAHÇE BEKO-PARTİZAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-Partizan maçı S Sport Plus ve S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

THY EUROLEAGUE PUAN DURUMU

  1. Zalgiris Kaunas 11
  2. FC Barcelona 12
  3. Panathinaikos 10
  4. Cazoo Baskonia 10
  5. AS Monaco 10
  6. Fenerbahçe Beko 10
  7. Bayern Münih 10
  8. Olympiakos 11
  9. Anadolu Efes 11
  10. Paris Basketball 9
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