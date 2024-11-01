THY EUROLEAGUE: Fenerbahçe Beko-Partizan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe Beko ile Partizan bu hafta THY Avrupa Ligi’nde karşı karşıya geliyor. Maç pek çok sporsever için ilgiyle bekleniyor. Peki Fenerbahçe Beko-Partizan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar haberimizde:

FENERBAHÇE BEKO-PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko-Partizan maçı THY Avrupa Ligi’nde ilan edilen fikstür tarihi bu akşam 20:45'te şeklinde. Fenerbahçe Beko-Partizan maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşecek.

FENERBAHÇE BEKO-PARTİZAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-Partizan maçı S Sport Plus ve S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

THY EUROLEAGUE PUAN DURUMU