THY EUROLEAGUE: Fenerbahçe Beko-Partizan maçı hangi kanalda, saat kaçta?
THY Avrupa Ligi’nde 7. haftada Fenerbahçe Beko-Partizan ile karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşıyor. Birçok insan müsabakanın hangi kanalda, saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Partizan maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak?
Fenerbahçe Beko ile Partizan bu hafta THY Avrupa Ligi’nde karşı karşıya geliyor. Maç pek çok sporsever için ilgiyle bekleniyor. Peki Fenerbahçe Beko-Partizan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar haberimizde:
FENERBAHÇE BEKO-PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Beko-Partizan maçı THY Avrupa Ligi’nde ilan edilen fikstür tarihi bu akşam 20:45'te şeklinde. Fenerbahçe Beko-Partizan maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşecek.
FENERBAHÇE BEKO-PARTİZAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko-Partizan maçı S Sport Plus ve S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.
THY EUROLEAGUE PUAN DURUMU
- Zalgiris Kaunas 11
- FC Barcelona 12
- Panathinaikos 10
- Cazoo Baskonia 10
- AS Monaco 10
- Fenerbahçe Beko 10
- Bayern Münih 10
- Olympiakos 11
- Anadolu Efes 11
- Paris Basketball 9