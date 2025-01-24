THY EUROLEAGUE: Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe Beko ile Olympiakos THY Avrupa Ligi’nin 23. haftasında karşı karşıya geliyor. Maç pek çok sporsever için ilgiyle bekleniyor. Peki Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar haberimizde!

OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı THY Avrupa Ligi’nde ilan edilen fikstür tarihi bu akşam 22:15'te şeklinde. Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı WiZink Center'de gerçekleşecek.

OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı S Sport Plus ve S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

THY EUROLEAGUE PUAN DURUMU

24 Ocak 2025 itibariyle THY Euroleague puan durumunda birinci sırada Olympiakos yer alıyor. Ligde yarışan temsilcilerimizden Fenerbahçe ikinci, Anadolu Efes ise 12. sırada yarışıyor.

THY Euroleague'de çıktığı son 4 maçı kazanarak çıkış yakalayan Fenerbahçe Beko, puan sıralamasında 1 maç eksiği olmasına rağmen 2. sıraya kadar yükseldi. Olympiakos karşısında alınacak galibiyet hem puanların eşitlenmesi hem de 1 maç eksiği olan Fenerbahçe Beko'nun eksik maçından galibiyet ile ayrılması durumunda 3 puanlık bir farkın oluşması anlamına geliyor.