THY EUROLEAGUE: Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta?
THY Avrupa Ligi’nde 14. haftada Real Madrid ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşıyor. Birçok insan müsabakanın hangi kanalda, saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki, Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak?
Fenerbahçe Beko ile Real Madrid THY Avrupa Ligi’nin 14. haftasında karşı karşıya geliyor. Maç pek çok sporsever için ilgiyle bekleniyor. Peki Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar haberimizde:
REAL MADRİD-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?
Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı THY Avrupa Ligi’nde ilan edilen fikstür tarihi bu akşam 22:45'te şeklinde. Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı WiZink Center'de gerçekleşecek.
REAL MADRİD-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı S Sport Plus ve S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.
THY EUROLEAGUE PUAN DURUMU
5 Aralık 2024 itibariyle THY Euroleague puan durumunda birinci sırada 23 puanla Paris yer alıyor. Ligde yarışan temsilcilerimizden Fenerbahçe 22 puanla üçüncü, Anadolu Efes ise 20 puanla yedinci sırada yarışıyor.