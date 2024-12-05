THY EUROLEAGUE: Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe Beko ile Real Madrid THY Avrupa Ligi’nin 14. haftasında karşı karşıya geliyor. Maç pek çok sporsever için ilgiyle bekleniyor. Peki Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar haberimizde:

REAL MADRİD-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı THY Avrupa Ligi’nde ilan edilen fikstür tarihi bu akşam 22:45'te şeklinde. Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı WiZink Center'de gerçekleşecek.

REAL MADRİD-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı S Sport Plus ve S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

THY EUROLEAGUE PUAN DURUMU

5 Aralık 2024 itibariyle THY Euroleague puan durumunda birinci sırada 23 puanla Paris yer alıyor. Ligde yarışan temsilcilerimizden Fenerbahçe 22 puanla üçüncü, Anadolu Efes ise 20 puanla yedinci sırada yarışıyor.