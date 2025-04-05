THY Euroleague’de 33. haftanın MVP’si Kendrick Nunn oldu
Kaynak: İHA
THY Euroleague’de 33. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Yunanistan ekibi Panathinaikos’un ABD’li basketbolcusu Kendrick Nunn oldu.
Euroleague’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Panathinaikos’un, Fransız ekibi Monaco’yu deplasmanda 88-76’lık skorla mağlup ettiği müsabakada önemli performans sergileyen ABD’li basketbolcu Kendrick Nunn’un haftanın MVP’si seçildiği belirtildi.
Nunn, karşılaşmada 37 sayı, 5 asist, 3 ribaund ve 1 top çalmayla oynadı ve 43 verimlilik puanı aldı.
29 yaşındaki basketbolcu, Euroleague’de bu sezon 3, toplamda 4. kez haftanın MVP’si seçildi.