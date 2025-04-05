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THY Euroleague’de 33. haftanın MVP’si Kendrick Nunn oldu

Ajans Haberleri
  • 05.04.2025 14:27
  • Giriş: 05.04.2025 14:27
  • Güncelleme: 05.04.2025 14:28
Kaynak: İHA
THY Euroleague’de 33. haftanın MVP’si Kendrick Nunn oldu

THY Euroleague’de 33. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Yunanistan ekibi Panathinaikos’un ABD’li basketbolcusu Kendrick Nunn oldu.

Euroleague’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Panathinaikos’un, Fransız ekibi Monaco’yu deplasmanda 88-76’lık skorla mağlup ettiği müsabakada önemli performans sergileyen ABD’li basketbolcu Kendrick Nunn’un haftanın MVP’si seçildiği belirtildi.

Nunn, karşılaşmada 37 sayı, 5 asist, 3 ribaund ve 1 top çalmayla oynadı ve 43 verimlilik puanı aldı.

29 yaşındaki basketbolcu, Euroleague’de bu sezon 3, toplamda 4. kez haftanın MVP’si seçildi.

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