Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

THY Euroleague’de ilk haftanın MVP’si Alec Peters oldu

Ajans Haberleri
  • 07.10.2023 15:21
  • Giriş: 07.10.2023 15:21
  • Güncelleme: 07.10.2023 15:21
Kaynak: İHA
THY Euroleague’de ilk haftanın MVP’si Alec Peters oldu

THY Euroleague’de ilk haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Olympiakos’un ABD’li basketbolcusu Alec Peters oldu.

THY Euroleague’de ilk haftanın sona ermesin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Euroleague’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Olympiakos’un Yunan derbisinde deplasmanda karşılaştığı Panathinaikos’u 88-78 mağlup ettiği mücadelede iyi performans sergileyen ABD’li oyuncusu Alec Peters’in haftanın MVP’si seçildiği belirtildi. 

28 yaşındaki basketbolcu, Panathinaikos karşısında 17 sayı, 10 ribaund, 4 asist ve 4 top çalma ile oynayarak 31 verimlilik puanı aldı. 

BirGün'e Abone Ol