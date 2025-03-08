THY Euroleague’in 28. haftasında Türk takımları 2’de 2 yaptı

THY Euroleague’in 28. hafta Fenerbahçe deplasmanda Olimpia Milano’yu, A. Efes de evinde Virtus Bologna’yı mağlup etti.

THY Euroleague’de 28. hafta dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Bu hafta Türk takımları oynadığı 2 maçtan da galip ayrıldı. Fenerbahçe, İtalya deplasmanında Olimpia Milano’yu 100-76’lık skorla mağlup ederek, 19. galibiyetini aldı. A. Efes de evinde mücadele ettiği İtalyan takımı Virtus Bologna’yı 89-68’lik skorla yenerek, ligde 14. kez kazandı.

Türk Başantrenör Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ise konuk ettiği İspanyol temsilcisi Real Madrid’i 85-70’lik skorla geçerek, üst üst 4, toplamda 18. galibiyetini aldı.



Olympiakos liderliğini sürdürdü

THY Euroleague’de Yunan takımı Olympiakos, 21 galibiyetle liderliğini sürdü. Ligde Fenerbahçe 2., Panathinaikos da 3. sırada bulunuyor. Haftayı Efes 11. sırada tamamlarken, ligin son sırada ise 4 galibiyeti olan ALBA Berlin var.

Euroleeague’in 28. haftasının alınan sonuçlar şöyle:



Paris Basketball: 79 - Monaco: 91

Baskonia: 66 - Zalgiris Kaunas: 65

Bayern Münih: 100 - Kızılyıldız: 82

Olimpia Milano: 76 - Fenerbahçe Beko: 100

Panathinaikos: 85 - Real Madrid: 70

A. Efes: 89 - Virtus Bologna: 68

Asvel: 95 - Maccabi Tel Aviv: 68

Olympiakos: 82 - Partizan: 70

ALBA Berlin: 85 - Barcelona: 99