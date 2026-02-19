THY, Fenerbahçe'ye sponsor oldu

Türk Hava Yolları (THY), Fenerbahçe Futbol Takımı'nın formasının kol sponsoru oldu.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, anlaşma kapsamında, THY 2025/26 ve 2026/27 sezonlarında A takımının Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda forma kol sponsoru oldu.

Ayrıca futbol takımı 2025/26 sezonunun kalan bölümü ile 2026/27 sezonu boyunca yurt içi ve yurt dışı tüm seyahatlerini THY ile gerçekleştirecek.

Türk Hava Yolları, Futbol A Takımımızın resmi sponsorları arasına katıldı



Kulübümüz ile Türk Hava Yolları arasında sağlanan iş birliği anlaşması kapsamında, Türk Hava Yolları 2025/26 ve 2026/27 sezonlarında Futbol A Takımımızın Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda forma kol… pic.twitter.com/m69gdMSP8V — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 19, 2026

Sponsorluk anlaşmasının imza törenine dair detayların önümüzdeki günlerde duyurulacağı belirtildi.