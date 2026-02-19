Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

THY, Fenerbahçe'ye sponsor oldu

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın formasının yeni kol sponsoru THY oldu.

Spor
  • 19.02.2026 13:52
  • Giriş: 19.02.2026 13:52
  • Güncelleme: 19.02.2026 13:58
Kaynak: Haber Merkezi
THY, Fenerbahçe'ye sponsor oldu

Türk Hava Yolları (THY), Fenerbahçe Futbol Takımı'nın formasının kol sponsoru oldu.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, anlaşma kapsamında, THY 2025/26 ve 2026/27 sezonlarında A takımının Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda forma kol sponsoru oldu.

Ayrıca futbol takımı 2025/26 sezonunun kalan bölümü ile 2026/27 sezonu boyunca yurt içi ve yurt dışı tüm seyahatlerini THY ile gerçekleştirecek.

Sponsorluk anlaşmasının imza törenine dair detayların önümüzdeki günlerde duyurulacağı belirtildi.

BirGün'e Abone Ol