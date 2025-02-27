THY, iki seferini daha iptal etti

Türk Hava Yolları (THY) Afrika'nın güneydoğusundaki ada ülkesi Mauritius'ta beklenen tropikal fırtına nedeniyle bugün ve yarın yapılacak bazı seferleri iptal etti.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, bugün planlanan TK160 İstanbul-Mauritius-Antananarivo, TK161 Antananarivo-Mauritius-İstanbul seferleri beklenen tropikal fırtına nedeniyle gerçekleştirilmeyecek.

THY'nin yarınki TK176 İstanbul-Mauritius seferi de iptal edildi.

THY, Yunanistan ve Almanya'da yapılacak grev nedeniyle bugün ve yarın bu ülkelere planlanan bazı seferlerini de iptal etmişti.