THY indirimli bilet kampanyası başlattı

Türk Hava Yolları (THY) yurt içi tek yön uçuşlarda 1049 liradan başlayan avantajlı biletleri satışa sundu.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, bugün ve yarın satın alınacak biletlerle 3 Şubat-16 Mart tarihleri arasında 1049 liradan başlayan fiyatlarla yurt içi tek yön seyahat edilebilecek.

101 bin 605 koltukla sınırlı kampanya kapsamındaki avantajlı biletler, THY'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.