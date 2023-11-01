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THY, İstanbul çıkışlı uçuşları iptal etti

THY'nin sistemsel sorunlar nedeniyle saat 22.00'a kadarki İstanbul çıkışlı tüm seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Güncel
  • 01.11.2023 18:46
  • Giriş: 01.11.2023 18:46
  • Güncelleme: 01.11.2023 18:49
Kaynak: AA
THY, İstanbul çıkışlı uçuşları iptal etti
FOTOĞRAF: depophotos

THY'nin sistemsel sorunlar nedeniyle saat 22.00'a kadarki İstanbul çıkışlı tüm seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

THY, iptal edilen İstanbul çıkışlı seferler dolayısıyla biletli yolcuların konaklama, iade ve doğabilecek mahrumiyetlerinin tazmin edileceğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Türk Hava Yolları (THY), network alt yapısında sorun nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksaklıklar yaşandığını açıklamıştı.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şöyle denildi:

"Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır.Söz konusu  aksaklık için özür dileriz. 30 dk sonra sizlere durum hakkında bilgi vereceğiz."

THYden açıklama: Biletleme ve rezervasyonlarda aksamalar yaşanıyor
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