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THY, 'kara listede' kaç kişi olduğunu açıkladı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, şu ana kadar 440 kişinin 'kara listeye' alındığını duyurdu.

Güncel
  • 16.09.2024 13:43
  • Giriş: 16.09.2024 13:43
  • Güncelleme: 16.09.2024 13:50
THY, 'kara listede' kaç kişi olduğunu açıkladı
Fotoğraf: DepoPhotos

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu zamana kadar 440 kişinin kara listeye alındığını açıkladı.

İstanbul-Londra seferini yapan uçakta kabin ekibine hakaret eden ve uçağa zarar veren bir yolcunun uçaktan indirilmesi ve kara listeye alınmasıyla ilgili açıklama yapan Ekşi, uçuş güvenliğinin öncelikleri olduğunu öne sürdü.

Ekşi'nin paylaşımı şöyle:

THY uçağında kabin ekibine hakaret eden yolcu kara listeye alındı
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