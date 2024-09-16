THY, 'kara listede' kaç kişi olduğunu açıkladı
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, şu ana kadar 440 kişinin 'kara listeye' alındığını duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu zamana kadar 440 kişinin kara listeye alındığını açıkladı.
İstanbul-Londra seferini yapan uçakta kabin ekibine hakaret eden ve uçağa zarar veren bir yolcunun uçaktan indirilmesi ve kara listeye alınmasıyla ilgili açıklama yapan Ekşi, uçuş güvenliğinin öncelikleri olduğunu öne sürdü.
Ekşi'nin paylaşımı şöyle:
Uçuş güvenliği hepimizin önceliğidir.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) September 15, 2024
Uçuş güvenliğini tehdit eden ,ekiplerimize sözlü veya fiili saldırıda bulunanları prosedür gereği süreli veya süresiz uçuştan men listesine alıyor ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz
Bu şekilde, listede 440 kişi bulunmaktadır.