THY, 'kara listede' kaç kişi olduğunu açıkladı

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu zamana kadar 440 kişinin kara listeye alındığını açıkladı.

İstanbul-Londra seferini yapan uçakta kabin ekibine hakaret eden ve uçağa zarar veren bir yolcunun uçaktan indirilmesi ve kara listeye alınmasıyla ilgili açıklama yapan Ekşi, uçuş güvenliğinin öncelikleri olduğunu öne sürdü.

Ekşi'nin paylaşımı şöyle: