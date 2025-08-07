Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

THY, Kerkük seferlerine yeniden başlıyor

THY, İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim nedeniyle durdurulan uçuşlara yeniden başlayacak.

Güncel
  • 07.08.2025 13:05
  • Giriş: 07.08.2025 13:05
  • Güncelleme: 07.08.2025 13:10
THY, Kerkük seferlerine yeniden başlıyor
Fotoğraf: DepoPhotos

Kerkük Uluslararası Havalimanı yönetimi, İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim nedeniyle durdurulan Türk Hava Yolları (THY) uçuşlarının yeniden başlayacağını duyurdu.

Rûdaw'ın aktardığına göre Kerkük Havalimanı İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürü Herdi Semed Şevani, bugün (7 Ağustos 2025) yaptığı açıklamada, "Türk Hava Yolları'nın Kerkük Havalimanı'na uçuşlarının bu ayın ortasında yeniden başlatılması kararlaştırıldı" dedi.

THY, bölgede tırmanan gerilim sonrası güvenlik gerekçesiyle Kerkük seferlerini askıya almıştı.

İstanbul ve Kerkük arasında haftada 4 gidiş-dönüş seferi yapılıyordu.

BirGün'e Abone Ol