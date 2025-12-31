THY'nin 1 Ocak'taki 50 seferine iptal
Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, ülkenin doğu ve iç kesimlerinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ocak tarihli 50 uçuşun karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iptallerin uçuş emniyeti önceliği doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtti. Üstün, yolcuların uçuşlarının güncel durumunu ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri Türk Hava Yolları’nın internet sitesi ile mobil uygulaması üzerinden takip edebileceklerini ifade etti.
Üstün, “Uçuş emniyeti her zaman önceliğimizdir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür eder, yeni yılın sizlere sağlık ve huzur getirmesini temenni ederiz” dedi.
Ülkemizin doğu ve iç bölgelerinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle 01 Ocak tarihli 50 uçuşumuz karşılıklı olarak iptal edilmiştir.
