THY'nin bazı İtalya seferleri iptal edildi

THY'nin yarın (8 Eylül Cuma) İtalya'ya gerçekleştireceği bazı seferler, ülkede gerçekleşecek olan frev nedeniyle iptal edildi.

Türk Hava Yolları (THY), İtalya'da yer hizmetleri personelinin yapacağı grev nedeniyle yarınki bazı seferlerini karşılıklı olarak gerçekleştirmeyecek.

Haberi THY Basın Müşavirliği duyurdu.

Müşavirlik'ten yapılan açıklamaya göre, TK 1878 Milano-İstanbul, TK 1873-74 İstanbul-Milano-İstanbul ile TK 1895-96 İstanbul-Milano-İstanbul seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.