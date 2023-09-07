THY'nin bazı İtalya seferleri iptal edildi
THY'nin yarın (8 Eylül Cuma) İtalya'ya gerçekleştireceği bazı seferler, ülkede gerçekleşecek olan frev nedeniyle iptal edildi.
Kaynak: AA
Türk Hava Yolları (THY), İtalya'da yer hizmetleri personelinin yapacağı grev nedeniyle yarınki bazı seferlerini karşılıklı olarak gerçekleştirmeyecek.
Haberi THY Basın Müşavirliği duyurdu.
Müşavirlik'ten yapılan açıklamaya göre, TK 1878 Milano-İstanbul, TK 1873-74 İstanbul-Milano-İstanbul ile TK 1895-96 İstanbul-Milano-İstanbul seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.