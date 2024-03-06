THY'nin bazı seferlerine grev iptali

Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda perşembe günü gerçekleştirilecek güvenlik personellerinin grevi nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY) Hamburg-İstanbul seferleri iptal edildi.

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda yapılacak grev nedeniyle 7 Mart Perşembe günü bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Hamburg meydanda 07 Mart tarihinde yapılacak güvenlik personeli grevi nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir. TK 1662 Hamburg-İstanbul, TK 1664 Hamburg-İstanbul, TK 1668 Hamburg-İstanbul.

İstanbul'dan Hamburg meydana seferlerimiz yolculu icra edilecek olup, Hamburg çıkışlı dönüş seferleri iptal edilmiştir" denildi.