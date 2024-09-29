THY'nin Brüksel seferleri iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), 30 Eylül ve 1 Ekim tarihlerindeki Brüksel seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

THY'den yapılan açıklamada Brüksel'de havalimanı görevlilerinin grevi nedeniyle, 30 Eylül ve 1 Ekim'deki bazı seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada yarın (30 Eylül Pazartesi) icrası planlanan "TK 1941 İstanbul-Brüksel" sayılı uçuş ile 1 Ekim'deki "TK 1942 Brüksel-İstanbul, TK 1937 İstanbul-Brüksel, TK 1938 Brüksel-İstanbul, TK 1939 İstanbul-Brüksel, TK 1940 Brüksel-İstanbul, TK 1943 İstanbul-Brüksel, TK 1944 Brüksel-İstanbul" seferleri iptal edildi.